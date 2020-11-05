По утвержденным Следственным комитетом данным, в настоящее время в Азербайджане находится 21 армянский военнопленный. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 5 ноября заявил представитель СК Армении Рафаел Варданян.

«Эти данные постоянно изменяются, есть данные, которые находятся на стадии уточнения. Есть информация о двух лицах, которая уточняется. Отдельные правозащитники и представительство Армении при ЕСПЧ подают заявления в ЕСПЧ с просьбой принять срочные меры, обязать Азербайджан предоставить четкие данные, а также обеспечить соблюдение всех гуманитарных норм в отношении армянских военнопленных. Т.е. предпринимаются шаги, чтобы их не пытали и им была оказана необходимая медицинская помощь», - сказал Варданян.