Государство-член Совбеза ООН сорвало принятие заявления по вопросу Арцаха: замминистра ИД Армении

Организация Объединенных Наций - единственная организация, имеющая полномочия решением Советом безопасности осуществить прямое вмешательство в войну в Арцахе, однако недавно на закрытом заседании одно из государств - постоянных членов Совета безопасности сорвало принятие важного заявления. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

«Ни одна международная организация, кроме ООН, не имеет права на прямое вмешательство, только ООН, и для этого нам нужно решение Совета Безопасности, которое может быть дифференцированным, могут быть экономические санкции, может быть даже применение силы», - сказал Кочарян.

По его словам, для этого необходимо, чтобы ни один из постоянных членов ООН (5 членов) хотя бы не наложил вето на решение Совета Безопасности ООН, и оно было принято СБ, в котором есть 9 непостоянных членов.

«То, что это очень сложный процесс, мы можем судить по тому факту, что, когда началось закрытое обсуждение Совета Безопасности ООН, страны-сопредседатели [Минской группы ОБСЕ - ред.], которые также являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - Россия, США, Франция - представили очень взвешенный подход. который должен был быть озвучен председателем после закрытого обсуждения.

В этом случае председательство было у России. Оно [обсуждаемое заявление - ред.] было очень сбалансированным, речь шла о прекращении огня, о том, чтобы третьи стороны не вмешивались, о недопустимости участия террористов в этом конфликте. Было одно государство - постоянный член Совета Безопасности ООН, которое, фактически, сорвало принятие заявления», - сказал замминистра.

Он добавил, что в результате они услышали очень непонятное заявление тогдашнего председателя, представителя России, которое было просто призывом к установлению режима прекращения огня, не более того.

В октябре Совет Безопасности Организации Объединенных Наций провел закрытое заседание, на котором обсуждалась необходимость установления контроля над соблюдением прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. В результате было сделано заявление.