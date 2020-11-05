Париж пригрозил Анкаре санкциями из-за резких высказываний Эрдогана

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан осудил резкие высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Франции и ее руководства, допустив возможность санкций.

"Президент Эрдоган сейчас регулярно выступает с неприемлемыми заявлениями насилия, даже ненависти", - как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, сказал глава МИД Франции в четверг в интервью радиостанции Europe 1.

"Это направлено не только против Франции, существует полная европейская солидарность по этому вопросу, и мы очень твердо настаиваем, чтобы Турция отказалась от такой логики", - продолжил Ле Дриан.

При этом министр напомнил, что "Европейский совет, который объединяет глав государств и правительств 27 членов Европейского союза, решил, что он примет необходимые меры в отношении турецких властей".

По его словам, если турецкая сторона не изменит свою позицию, "есть средства давления, есть план возможных санкций".

Эрдоган обвинил президента Франции Эммануэля Макрона, защищавшего право на карикатуру, в том числе на пророка Мухаммеда, в кампании ненависти против ислама и подверг сомнению психическое здоровье главы французского государства.

Помимо того, в минувшую среду, 4 ноября, Турция угрожала "твердо ответить" на запрет во Франции турецкой ультранационалистической организации "Серые волки".