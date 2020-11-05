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Азербайджан потерял 7 290 человек

Азербайджан потерял 7 290 человек

В результате широкомасштабной агрессии и военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах, по состоянию на 5-е ноября потери Азербайджана в живой силе составляют - 7 290 человек.

Как передает «Арменпресс», Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник потерял в общей сложности 257 БПЛА, 16 вертолетов, 25 самолетов, 723 единицы бронетехники, 6 тяжелых огнеметных систем “ТОС”.


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