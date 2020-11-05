Президент Араик Арутюнян посмертно наградил погибших арцахских полицейских

Указом президента Республики Арцах Араика Арутюняна за мужество и отвагу, проявленные при защите государственной границы Арцаха в ходе широкомасштабных боевых действий, развязанных Азербайджаном с 27 сентября, медалью “За отвагу” посмертно награждены сотрудники Полиции Республики Арцах.

В Полиции Арцаха «Арменпресс» сообщили имена награжденных, это - Гагик Петросян, Гарик Долуханян, Арсен Арутюнян, Тигран Петросян, Геворг Киракосян, Беник Амбарцумян, Грайр Даниелян, Арен Асрян, Ширак Амбарцумян и Игорь Погосян.