Глава МИД Армении призвал СЕ принять меры для обеспечения беспрепятственного доступа структуры в НК

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 4 ноября принял участие в 130-м онлайн-заседании Комитета министров Совета Европы, в ходе которого выступил с речью.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, с приветственными речами выступили премьер-министр председательствующей в Комитете министров СЕ Греции Кириакос Мицотакис, заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бучич.

В связи с эпидемией COVID-19 председательство Греции опубликовало документ «Эффективное реагирование на кризис общественного здравоохранения при полном уважении прав человека, демократии и верховенства закона» (Effectively responding to a public health crisis in full respect for human rights, democracy and the rule of law).

В рамках министерской встречи было отмечено 70-летие подписания Европейской конвенции по правам человека.

В своем выступлении министр иностранных дел Армении представил последствия развязанной Азербайджаном широкомасштабной агрессии против Арцаха, сопровождавшейся военными преступлениями, нарушениями прав человека и правопорядка СЕ.

Министр Мнацаканян призвал принять необходимые меры для обеспечения беспрепятственного доступа организации в зоны конфликта.