Парламент Словакии принял резолюцию по нагорно-карабахскому конфликту

Парламент Словацкой Республики принял резолюцию по нагорно-карабахскому конфликту, которой подтверждается, что у конфликта нет военного решения. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил руководитель парламентской группы дружбы Армения-Словакия, депутат Амазасп Даниелян.

«В парламенте Словацкой Республики принята резолюция по нагорно-карабахскому конфликту, в которой подтверждается позиция сопредседателей Минской группы о том, что у конфликта нет военного решения, подтверждаются три основных принципа: право народов на самоопределение, территориальная целостность, неприменения силы и угрозы силой», - отметил депутат.

Даниелян добавил, что благодаря усилиям как армянских дипломатов, так и проживающих в Словакии армян и друзей Армении удалось нейтрализовать отражение неконструктивных и несбалансированных подходов Азербайджана в этой резолюции.