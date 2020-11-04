Для Рухани не имеет значения, кто будет следующим президентом США, главное, чтобы сняли санкции

Президент Ирана Хасан Рухани 4 ноября на заседании Совета министров заявил, что для Ирана неважно, кто будет избран президентом США. Он отметил: “Для нас важно то, какой путь выберет следующее американское правительство. Неважно, кто будет следующим президентом”.

Как сообщает «Арменпресс», Рухани заявил, что Иран хочет, чтобы США вернулись к международным правовым договоренностям. “Если Соединенные Штаты снимут санкции с Ирана и будут относиться к иранскому народу с уважением, Иран также изменит свое отношение”, - добавил Рухани.

Подготовила Мэри Вардумян