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Для Рухани не имеет значения, кто будет следующим президентом США, главное, чтобы сняли санкции

Для Рухани не имеет значения, кто будет следующим президентом США, главное, чтобы сняли санкции

Президент Ирана Хасан Рухани 4 ноября на заседании Совета министров заявил, что для Ирана неважно, кто будет избран президентом США. Он отметил: “Для нас важно то, какой путь выберет следующее американское правительство. Неважно, кто будет следующим президентом”.

Как сообщает «Арменпресс», Рухани заявил, что Иран хочет, чтобы США вернулись к международным правовым договоренностям. “Если Соединенные Штаты снимут санкции с Ирана и будут относиться к иранскому народу с уважением, Иран также изменит свое отношение”, - добавил Рухани.

Подготовила Мэри Вардумян


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