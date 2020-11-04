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Юго-восточнее Бердзора пресечены две попытки нападения ВС Азербайджана  

Юго-восточнее Бердзора пресечены две попытки нападения ВС Азербайджана  

На линии фронта к юго-востоку от города Бердзор 4 ноября в 10:30 азербайджанские силы с привлечением бронетехники предприняли очередное нападение.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО Арцаха, подразделения Армии обороны, перейдя к обороне, четко выполнили поставленные боевые задачи и, сбив 3 танка противника, предотвратили нападение противника.

“Около 12:55 противник предпринял очередное нападение в том же направлении и, потеряв еще 2 танка и 2 боевые машины пехоты, вновь был отброшен на исходные позиции. Армия обороны Арцаха контролирует оперативно-тактическую ситуацию.


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