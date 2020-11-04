В Азербайджане 7155 кадровых потерь личного состава
13:33, 4 Ноябрь, 2020
СТЕПАНАКЕРТ, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 4 ноября в результате широкомасштабной агрессии и военных действий против Арцаха Азербайджан потерял 7155 человек личного состава.
Как сообщает «Арменпресс», Совместная армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник потерял в общей сложности 252 АТС, 16 вертолетов, 25 самолетов, 697 бронетранспортеров, 6 ТОС.
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