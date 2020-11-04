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В Азербайджане 7155 кадровых потерь личного состава

В Азербайджане 7155 кадровых потерь личного состава

СТЕПАНАКЕРТ, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 4 ноября в результате широкомасштабной агрессии и военных действий против Арцаха Азербайджан потерял 7155 человек личного состава.

Как сообщает «Арменпресс», Совместная армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник потерял в общей сложности 252 АТС, 16 вертолетов, 25 самолетов, 697 бронетранспортеров, 6 ТОС.


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