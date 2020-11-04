Армия обороны Арцаха подбила три атакующих танка ВС Азербайджана

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Армия обороны Арцаха поразила на южном направлении три атакующих танка азербайджанской армии. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в "Facebook" написала пресс-секретарь министра обороны РА Шушан Степанян.

«Примерно в 10:30 в южном направлении были подбиты три танка атаковавшего противника», - написал Степанян.

В ночь с 3 на 4 ноября на всех направлениях линии фронта Арцах-Азербайджан сохранялась относительно стабильная напряженность. Помимо позиций армии обороны, Азербайджан продолжал держать под ракетным обстрелом мирные населенные пункты. Есть жертвы среди мирного населения. После полуночи диверсионная группа противника попыталась добиться успеха в направлении Шуши, но, столкнувшись с организованным сопротивлением армейских частей, добровольцы, понеся большие потери, были отброшены. Операции по блокаде и уничтожению обнаруженной на данный момент группировки противника продолжаются. Оперативно-тактическая обстановка контролируется частями Армии обороны по всей линии фронта.