Полиция Армении обнаружила вывезенные из Арцаха боеприпасы

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 2 ноября сотрудники Сюникского районного управления Полиции РА и Сисианского отделения, осуществляя оперативные действия, остановили автомобиль марки «УАЗ». Как сообщает «Арменпресс», Полиция Армении сообщает, что в салоне были обнаружены пулемет "Калашников" и два магазина с 75 патронами калибра 5,45 мм, а также 317 патронами различного калибра. Найденное оружие и боеприпасы были изъяты.

Полиция продолжает принимать круглосуточные меры по предотвращению и раскрытию случаев незаконного провоза оружия и боеприпасов из Арцаха в Армению.

По другой информации, сотрудники Вайкского управления Полиции Армении, осуществляя оперативные действия, в ходе обыска возвращающихся из Арцаха лиц и осмотра транспортных средств обнаружили автомат Калашникова с заводским номером, винтовку, шлем, бронежилеты, штык-ножи, 15 магазинов автоматов, более 700 патронов к автомату, винтовке и др.

«Дорогие сограждане, еще раз напомним, что в эти тяжелые дни оружие и боеприпасы нужны исключительно на поле боя. Сотрудники различных подразделений полиции продолжают круглосуточный контроль, чтобы исключить случаи незаконной передачи оружия и боеприпасов из Арцаха в Армению. Параллельно ведется разъяснительная работа», - говорится в сообщении.