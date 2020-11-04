В Армении подтверждено 2374 новых случая COVID-19, 35 человек скончались

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 4 ноября в Армении подтверждено 97 150 случаев заболевания коронавирусом, из которых 58 811 выздоровели и 1448 умерли. В настоящее время фактическое лечение от коронавируса проходят 36 502 пациента. Всего было выполнено 418080 тестов.

Как сообщили «Арменпресс» в Минздраве РА, за один день было проведено 4565 анализов, из которых подтверждены 2374 новых случая заболевания коронавирусом, 1212 человек выздоровели, 35 умерли.

Накануне было зарегистрировано 6 случаев смерти больных коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких дел 389.