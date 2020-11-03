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Арцах находится на передовой борьбы с международным терроризмом:глава МИД Арцаха о терактах в Европе

Арцах находится на передовой борьбы с международным терроризмом:глава МИД Арцаха о терактах в Европе

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян выступил с заявлением в связи с террористическими актами во Франции и Австрии. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в заявлении говорится:

“Решительно осуждаем совершенные недавно террористические акты, в частности, во Франции и Австрии, в результате которых пострадали ни в чем не повинные люди. Выражаю соболезнование родственникам жертв этих чудовищных актов насилия и солидарность народам Франции и Австрии. Террористические методы во всех их формах и проявлениях угрожают всему международному сообществу и не имеют никакого оправдания. 

Республика Арцах, которая давно столкнулась с азербайджанским государственным террором, в настоящее время более месяца находится на передовой борьбы уже против международного терроризма, который Турция и Азербайджан используют в качестве инструмента для реализации своих геополитических амбиций и военных задач. Сегодня Республика Арцах защищает не только свое право на свободу и достойную жизнь, но и общие ценности цивилизованного мира перед лицом экзистенциальной угрозы.  

Противодействие терроризму является общей борьбой и ответственностью всего международного сообщества. Невозможно добиться окончательной победы над этим глобальным злом, если она не будет единой и неделимой для всех. Именно по этой причине Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 6 октября 2020 года призвал цивилизованный мир принять активное участие в борьбе с терроризмом и создать действенную и эффективную международную антитеррористическую коалицию. 

Убеждён в необходимости реализации самых действенных шагов по предотвращению, пресечению и ликвидации всех форм терроризма, включая те, в которых прямо или косвенно участвуют государства. Международное сотрудничество в этом направлении должно стать одним из важнейших элементов системы мер по поддержанию международного мира и безопасности”․


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