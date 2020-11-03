Армянским ВС удалось уничтожить больше половины террористов, переброшенных в Азербайджан: Арутюнян
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян коснулся заявления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, согласно которому количество переброшенных в регион террористов приближается к двум тысячам.
Как сообщает Арменпресс, Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook:
«Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал сегодня примечательное заявление, отметив, что количество террористов, переброшенных в регион, приближается к двум тысячам. Хочу заверить господина Лаврова, что в ходе борьбы с терроризмом нам удалось уничтожить более половины этих террористов (убиты и ранены), и в ближайшее время мы будем более решительно работать по ликвидации всех оставшихся.
Кстати, в ходе боев азербайджанские части отправляют эти террористические группировки вперед, контролируют их передвижение с помощью оружия сзади, а в случае отступления стреляют.
Это наша последняя война, мы будем бороться до конца.
Приветствуется распространение этой информации среди сирийских пользователей, поскольку родственники террористов, воюющих против мирного населения Арцаха, должны знать правду».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен