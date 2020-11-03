Армянским ВС удалось уничтожить больше половины террористов, переброшенных в Азербайджан: Арутюнян

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян коснулся заявления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, согласно которому количество переброшенных в регион террористов приближается к двум тысячам.

Как сообщает Арменпресс, Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook:

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал сегодня примечательное заявление, отметив, что количество террористов, переброшенных в регион, приближается к двум тысячам. Хочу заверить господина Лаврова, что в ходе борьбы с терроризмом нам удалось уничтожить более половины этих террористов (убиты и ранены), и в ближайшее время мы будем более решительно работать по ликвидации всех оставшихся.

Кстати, в ходе боев азербайджанские части отправляют эти террористические группировки вперед, контролируют их передвижение с помощью оружия сзади, а в случае отступления стреляют.

Это наша последняя война, мы будем бороться до конца.

Приветствуется распространение этой информации среди сирийских пользователей, поскольку родственники террористов, воюющих против мирного населения Арцаха, должны знать правду».