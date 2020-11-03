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На восточном направлении подразделения АО уничтожили 2 танка противника и реквизировали 1

На восточном направлении подразделения АО уничтожили 2 танка противника и реквизировали 1

В зоне арцахо-азербайджанского конфликта боевые действия продолжаются.

Как сообщает Арменпресс, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook написала, что особенно интенсивные боевые действия ведутся на восточном и юго-восточном направлении линии фронта.

“В результате грамотных действий частей Армии обороны противник продолжает нести потери боевой техники, в частности, около 14:10 на восточном направлении частями Армии обороны были уничтожены 2 танка вражеских сил, а также была реквизирована 1 боевая машина пехоты”, - написала Степанян.


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