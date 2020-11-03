Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян выразил полную солидарность с народом Австрии, отметив, что варварство и терроризм заполонили всю окружающую среду. Как сообщает Арменпресс, об этом Мнацаканян написал в своем микроблоге в Twitter в связи с терактом, произошедшим вчера в столице Австрии Вене.

“Варварство и терроризм полностью заполонили нашу окружающую среду. Вчера в Вене произошел очередной теракт. Я глубоко потрясен этим ужасным нападением. Выражаю полную солидарность с нашими друзьями в Австрии. Наши соотечественники в Арцахе борются против террористов, спонсируемых Турцией, и Азербайджана, который пользуется услугами последней”, - написал Мнацаканян.

2 ноября в Вене произошла серия терактов. Одной из целей атак, по сообщениям СМИ, стала главная синагога Штадтемпель. Канцлер Австрии Себастьян Курц на телеканале “ORF” заявил, что инцидент является террористическим актом. Четыре человека погибли. По данным правоохранительных органов, один из нападавших также погиб, еще один находится в розыске. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападающий, убитый в Вене, был сторонником террористической группировки “Исламское государство”.