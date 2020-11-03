Эрдоган и не скрывает оккупационную политику Турции: Greek City Times

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявил, что территории соседних стран, на которых турецкие военные и их союзники-боевики, осуществляли и осуществляют военные действия, следует считать турецкими.

Как передает Арменпресс, об этом пишет газета “Greek City Times”.

“В Идлибе и в Африне, во время операций “Оливковая ветвь” и “Коготь” у нас были жертвы, и мы должны помнить, что пролитая кровь наших мучеников превращает эти земли в нашу страну”, - заявил Эрдоган.

Источник считает, что в 2018 - 2019 годах, когда Турция вторглась в Ирак с целью якобы “пресечь террористическую деятельность Курдской рабочей партии, а затем - в Сирию, президент Эрдоган заявлял, что признает территориальную целостность этих стран, однако сейчас непринужденно заявляет, что Турция претендует на эти территории.