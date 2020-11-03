Турция не выполнила решение ЕСПЧ. Армения представила новые доказательства

Республика Армения представила в ЕСПЧ дополнительные доказательства, обосновывающие невыполнение Турцией решения от 6 октября 2020 года “О применении незамедлительных мер в соответствии с 39-м правилом Европейского суда”. Об этом Арменпресс сообщили в представительстве Республики Армения в ЕСПЧ.

“Правительство сообщило Суду о продолжающемся прямом и косвенном участии Турции в нагорно-карабахском конфликте. Есть и достоверные доказательства причастности сирийских наемников к нагорно-карабахскому конфликту, которые в Азербайджан были переброшены Турцией. Турция продолжает свое участие в войне, делая открытые заявления о готовности помочь Азербайджану. Доказательства, представленные суду, подкрепляются и заявлениями высокопоставленных зарубежных чиновников”, - говорится в заявлении представительства Республики Армения в ЕСПЧ.