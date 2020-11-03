Президент Армен Саркисян принял вице-мэра Парижа Ануш Торанян

Президент республики Армен Саркисян сегодня принял вице-мэра Парижа Ануш Торанян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает управление по связям с общественностью аппарата президента Армении.

На встрече, в частности, говорилось о войне, развязанной против Арцаха и продолжающейся азербайджано-турецкой агрессии, об оказании содействия арцахскому армянству, оказавшемуся в эпицентре военных действий.

Собеседники выразили обеспокоенность в связи с тем, что Азербайджан не соблюдает режим прекращения огня, обстреливает гражданские инфраструктуры и мирное население, в результате чего есть жертвы и раненые.

Были затронуты и работы, проводимые армянскими структурами диаспоры, особенно Франции, а также углубление взаимодействия между административно-территориальными органами Армении и Франции.