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Президент Армен Саркисян принял вице-мэра Парижа Ануш Торанян

Президент Армен Саркисян принял вице-мэра Парижа Ануш Торанян

Президент республики Армен Саркисян сегодня принял вице-мэра Парижа Ануш Торанян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает управление по связям с общественностью аппарата президента Армении.

На встрече, в частности, говорилось о войне, развязанной против Арцаха и продолжающейся азербайджано-турецкой агрессии, об оказании содействия арцахскому армянству, оказавшемуся в эпицентре военных действий. 

Собеседники выразили обеспокоенность в связи с тем, что Азербайджан не соблюдает режим прекращения огня, обстреливает гражданские инфраструктуры и мирное население, в результате чего есть жертвы и раненые.

Были затронуты и работы, проводимые армянскими структурами диаспоры, особенно Франции, а также углубление взаимодействия между административно-территориальными органами Армении и Франции.


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