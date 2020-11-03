США рассматривают возможность ухода с военной базы “Инджирлик” Турции в Грецию

Соединенные Штаты рассматривают возможность создания ротационного или постоянного военного присутствия на континенте. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на “Ahval”, об этом заявил помощник госсекретаря США по военным и политическим вопросам Кларк Купер.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что “США в отношениях с Анкарой уже теряют терпение”. Стало известно, что США намерены уйти с военной базы Турции в Инджирлике. Не исключено, что американские войска будут размещены на одном из греческих островов.

Турция приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и уже провела испытания, что побудило США предупредить ее о возможных санкциях. По мере обострения отношений с Турцией Соединенные Штаты укрепляют военные связи с Грецией.