Депутат Европарламента в связи с терактом в Вене напомнил предупреждение премьер- министра Армении

15:26, 3 Նոյեմբեր, 2020

Итальянский депутат Европейского парламента Марко Дреосто в связи с произошедшим в Вене терактом напомнил слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает «Арменпресс», депутат в своем микроблоге в Twitter написал, что Пашинян предупреждал Европу остановить президента Турции Реджепа Эрдогана.

“Премьер-министр Армении несколько дней назад предупреждал Европу: “Если не остановите Эрдогана, турки будут у ворот Вены”. Даже не у ворот. То, что произошло сегодня, было не у ворот, а в центре Вены”, - написал депутат.

4 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью, данному ведущему немецкому изданию “Бильд” заявил: “Давайте посмотрим на деятельность Турции в Средиземном море, в Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке, в Сирии. И я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, Нагорный Карабах и Армения сегодня держат передовую цивилизации. И если международное сообщество должным образом не отреагирует на этот факт, то придется ждать Турцию в окрестностях Вены”.