В следующем году Министерство территориального управления из бюджета получит более 210 млрд драмов

Министерству территориального управления и инфраструктур Республики Армения в 2021 году из госбюджета планируется выделить 210,87 млрд драмов без учета программ, направленных на финансирование дефицита бюджета.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС по экономическим вопросам и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал замминистра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян.

“Госбюджетом предусмотрено выделить нашему министерству 210.87 млрд драмов, без учета программ, направленных на финансирование дефицита бюджета, сумма которых составляет 37.3 млрд драмов. Сумма предусмотренных кредитных программ без дефицитных программ составляет 51,2 млрд. драмов, а грантовые программы - 14,7 млрд. драмов”, - сказал Тертерян.

Сумма, направленная на программы развития энергетической системы, составляет 34,6 млрд. драмов, из которых 33,1 млрд. включено в финансирование дефицита бюджета.

Коснувшись вопросов водоснабжения города Армавира, замминистра сказал, что они планируют построить очистительные станции. Одна будет построена в Севане, другая - в Мецаморе, которая будет обслуживать и Армавир.

Анна Григорян