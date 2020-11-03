Азербайджанские силы понесли большие потери в живой силе и в военной технике: АО Арцаха

В результате действий сил Армии обороны Арцаха и добровольцев вражеские террористические группировки, подразделения специального назначения понесли большие потери в живой силе и в военной технике. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армия обороны Арцаха.

“В результате боевых действий, имевших место в последние дни и продолжающихся до сих пор на юго-восточном фронте (область Шехер - Красный Базар - Тагавард), силы Армии обороны и добровольцы в наших лесах и ущельях для противника устроили настоящий ад. Вражеские террористические группировки, подразделения специального назначения понесли и продолжают нести большие потери в живой силе и в военной технике. В районах дислокации вражеских сил в настоящее время продолжаются операции по разведке и их огневому поражению”, - говорится в сообщении АО Арцаха.