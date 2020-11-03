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Температура воздуха постепенно понизится на 4 - 5 градусов

Температура воздуха постепенно понизится на 4 - 5 градусов

 Днем 3-го ноября в отдельных районах,  5 и 6 в большинстве регионов ожидаются дожди. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что 4-го, 7 и 8 ноября ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3 - 8 м/с. 5 и 6 ноября температура воздуха постепенно понизится на 4 - 5 градусов.

В Ереване днем 3-го, 4-го,  7 и 8 ноября ожидается погода без осадков. 5 и 6 ноября ожидаются дожди.

Заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Гагик Суренян на своей странице в Facebook отметил, что с начала ноября в армянских горах идет снег, и температура воздуха резко понизится.


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