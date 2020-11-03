Азербайджан кассетными бомбами бомбардировал Шуши: жертв и раненых нет

В Шуши в ночь со 2 на 3 ноября в результате тяжелых ударов, нанесенных вооруженными силами Азербайджана, в разных частях города есть разрушения.

Об этом «Арменпресс» сообщил мэр Шуши Арцвик Саркисян, представляя ситуацию на 09:20 утра. "По Шуши нанесли несколько ударов. Это был самолет, он в разных частях города разбросал кассетные бомбы, они достигли и села Карин Так. Слава Богу, среди мирного населения жертв и раненых нет, однако в разных частях города есть разрушения. По городу авиационные удары наносились еще вчера, а сегодня они продолжаются”, - отметил Саркисян.

Он сообщил, что пока не знает, какие инфраструктуры повреждены в результате ударов, все еще предстоит исследовать. Мэр Шуши подчеркнул, что в случае повреждения инфраструктур местные специалисты смогут очень быстро их восстановить. “Мирное население в настоящее время находится в бомбоубежищах, все соблюдают правила безопасности, они в безопасности”, - сказал Саркисян.

В мирных населенных пунктах Арцаха в ночь со 2 на 3 ноября, в целом, сохранялась относительно спокойная обстановка. На рассвете Азербайджан возобновил действия, из системы “Смерч” был открыт огонь по городам Мартуни и Шуши.