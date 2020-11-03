Мы всеми средствами будем бороться с терроризмом: Курц призвал жителей Вены не покидать свои дома

Канцлер Австрии Себастьян Курц выстрелы, прозвучавшие в Вене, назвал терактом, заявив, что они всеми средствами будут бороться с терроризмом. Курц заявил, что в сложившейся ситуации защиту Вены берет на себя армия. Как передает «Арменпресс», об этом Себастьян Курц написал на своей странице в Facebook.

“Наша республика переживает трудные часы. Я хочу поблагодарить всех сотрудников по службы по чрезвычайным ситуациям, которые особенно сегодня для защиты нашей безопасности ставят под угрозу свои жизни. Наша полиция предпримет решительные действия против виновных в этом гнусном теракте. Я рад, что наши полицейские смогли вывести из строя одного из террористов. Терроризм никогда не сможет нас запугать, мы с этими нападениями будем бороться всеми средствами. Чтобы полиция могла бы полностью сконцентрироваться на борьбе с терроризмом, федеральное правительство решило, что защиту Вены возьмет на себя армия”, - сообщил Курц.

Премьер-министр Австрии выразил соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что мысленно он с ранеными.

Себастьян Курц поблагодарил руководство Евросоюза и международных партнеров за соболезнования и солидарность.

Он призвал жителей Вены не выходить из домов.