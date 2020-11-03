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В центре Вены неизвестный открыл стрельбу у синагоги

В центре Вены неизвестный открыл стрельбу у синагоги

Семь человек погибли при стрельбе у синагоги в центре Вены. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал OE24 со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, один из нападавших убит. Речь идет о нескольких преступниках.

Ранее газета Kurier сообщила о нападении на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов.

По данным телеканала, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, стрельба также была слышна в баре. Сообщается, что стрельба велась из пулемета.

Напавший на синагогу в центре Вены покончил с собой. По информации некоторых СМИ, у террориста сработало взрывное устройство.

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