В центре Вены неизвестный открыл стрельбу у синагоги

Семь человек погибли при стрельбе у синагоги в центре Вены. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал OE24 со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, один из нападавших убит. Речь идет о нескольких преступниках.

Ранее газета Kurier сообщила о нападении на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов.

По данным телеканала, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, стрельба также была слышна в баре. Сообщается, что стрельба велась из пулемета.