Путин провел телефонные разговоры с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым
1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
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