Путин провел телефонные разговоры с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым

1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.