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Испания предоставит гуманитарную помощь арцахским семьям

Испания предоставит гуманитарную помощь арцахским семьям

Испанское агентство международного сотрудничества в области развития (AECID) предоставит гуманитарную помощь примерно 600 семьям, перемещенным в Ереван в результате нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на испанскую газету La Vanguardia, AECID выделит 50 тысяч евро на организацию продовольственных вопросов.

Этим семьям будет роздано 2100 продуктовых и 9000 гигиенических наборов.


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