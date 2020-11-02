Испания предоставит гуманитарную помощь арцахским семьям

Испанское агентство международного сотрудничества в области развития (AECID) предоставит гуманитарную помощь примерно 600 семьям, перемещенным в Ереван в результате нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на испанскую газету La Vanguardia, AECID выделит 50 тысяч евро на организацию продовольственных вопросов.

Этим семьям будет роздано 2100 продуктовых и 9000 гигиенических наборов.