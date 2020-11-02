Испанская партия Vox направила в Конгресс предложение принять меры для прекращения конфликта в НК

Испанская партия Vox направила в Конгресс письменное предложение, призывающее принять меры для прекращения нагорно-карабахского конфликта и поиска мирного решения. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Испании.

«Испанская партия Vox представила Конгрессу письменное предложение, призывающее правительство провести в институтах ЕС работы по прекращению военной помощи Турции Азербайджану в нагорно-карабахском конфликте, призвать конфликтующие стороны немедленно прекратить боевые действия и способствовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении.