Время в Ереване: 11:07:36,   2 Ноябрь

Глава МИД Нидерландов подтвердил наличие сирийских террористов на стороне Азербайджана

Глава МИД Нидерландов подтвердил наличие сирийских террористов на стороне Азербайджана

Министр иностранных дел Королевства Нидерландов Стеф Блок заявил, что им известно о переброске Турцией террористов в Азербайджане для борьбы с Нагорным Карабахом, но трудно сказать, в какой степени Турция напрямую вовлечена в боевые действия. Как сообщает Арменпресс, Блок сообщил об этом в ответ на вопросы депутатов парламента.

«Нидерланды считают очень вероятным военное участие Турции в карабахском конфликте. Пока еще трудно определить точный характер этого участия. Кроме того, правительство теперь знает, что Турция действительно причастна к переброске сирийских террористов на азербайджанскую сторону. Известно, что Азербайджан и Турция имеют тесные связи, в том числе военное сотрудничество. Это сотрудничество включает в себя совместные военные учения последних лет и поставку военной техники», - сказал он.

Глава МИД отметил, что иностранное вмешательство приводит к эскалации конфликта.

«1 октября по инициативе Нидерландов состоялось заседание Совета Европы, на котором я высказался против любого иностранного вмешательства, призвав к деэскалации, прекращению огня и возвращению за стол переговоров», - сказал Блок.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации