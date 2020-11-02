Глава МИД Нидерландов подтвердил наличие сирийских террористов на стороне Азербайджана

Министр иностранных дел Королевства Нидерландов Стеф Блок заявил, что им известно о переброске Турцией террористов в Азербайджане для борьбы с Нагорным Карабахом, но трудно сказать, в какой степени Турция напрямую вовлечена в боевые действия. Как сообщает Арменпресс, Блок сообщил об этом в ответ на вопросы депутатов парламента.

«Нидерланды считают очень вероятным военное участие Турции в карабахском конфликте. Пока еще трудно определить точный характер этого участия. Кроме того, правительство теперь знает, что Турция действительно причастна к переброске сирийских террористов на азербайджанскую сторону. Известно, что Азербайджан и Турция имеют тесные связи, в том числе военное сотрудничество. Это сотрудничество включает в себя совместные военные учения последних лет и поставку военной техники», - сказал он.

Глава МИД отметил, что иностранное вмешательство приводит к эскалации конфликта.

«1 октября по инициативе Нидерландов состоялось заседание Совета Европы, на котором я высказался против любого иностранного вмешательства, призвав к деэскалации, прекращению огня и возвращению за стол переговоров», - сказал Блок.