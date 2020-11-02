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Турки совершили вандализм в отношении здания генерального консульства Армении в Лионе

Турки совершили вандализм в отношении здания генерального консульства Армении в Лионе

Турки совершили вандализм в отношении здания генерального консульства Армении в Лионе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналист France 24 Ачрен Вердян на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию.

«На стене генерального консульства Армении в Лионе появилась новая антиармянская надпись, напоминающая о Геноциде армян, а также о верности Серых волков президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану», - написал Вердян.

Ранее турки совершили вандализм над памятником жертвам Геноциду армян в Лионе.


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