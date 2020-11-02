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Состояние Джалала Арутюняна остается стабильно тяжелым

Состояние Джалала Арутюняна остается стабильно тяжелым

Состояние бывшего министра обороны Арцаха Джалала Арутюняна остается стабильно тяжелым. Как сообщает Арменпресс, об этом на фейсбук-конференции радиостанции «Азатутюн» заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, отвечая на вопрос пользователя.

«Состояние продолжает оставаться тяжелой, но стабильной», - сказал Ованнисян.

Джалал Арутюнян получил ранение 27 октября. Пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян сообщил, что его жизни ничего не угрожает, после ранения, полученного на одной из воинских позиций, он в настоящее время проходит интенсивное лечение.


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