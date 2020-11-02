По вопросу террористов Иран ни с кем не будет считаться: представитель МИД Ирана

Иран вновь выразил серьезную обеспокоенность присутствием террористов на северных границах страны. Как передает «Арменпресс», об этом на своей еженедельной пресс-конференции заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

“Заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи во время своих региональных визитов предупредил о присутствии террористов на северных границах страны. Нас этот вопрос до сих пор продолжает беспокоить”, - отметил Хатибзаде и добавил, что по этому вопросу они ни с кем не будут считаться.

Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Президент Франции Макрон подтвердил, что он владеет серьезными доказательствами, что эти джихадисты связаны с террористической группировкой “Исламское государство”. Фактами вовлеченности наемников владеет и Россия. Об этом сообщил источник из Министерства обороны США. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что и Дамаск может подтвердить, что Турция из Сирии в Карабах отправила джихадистов.

Армия обороны Арцаха 30 октября и 1 ноября взяла в плен наемных террористов, которые в ходе допроса подробно рассказали о своей вербовке и перемещении из Сирии через гражданские аэропорты и на гражданских самолетах в Азербайджан.

В качестве меры пресечения в отношении одного из наемников Мухраба Мохаммада аль-Шхера, гражданина Сирийской Арабской Республики, был принят арест.