При проведении героической операции на северо-западе Арцаха ранение получил лишь один военнослужащий

При проведении героической операции по отражению азербайджанской атаки на северо-западном участке арцахо-азербайджанской линии фронта, длившейся более трех часов, с армянской стороны нет жертв, ранение получил лишь один военнослужащий. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“1 ноября во время ожесточенных боев на северо-западном участке арцахо-азербайджанской линии соприкосновения, в ходе которых противник был разгромлен, один военнослужащий получил ранение.

1 ноября с 20:30 до 23:40 на северо-западном участке арцахо-азербайджанского фронта шли ожесточенные бои. В частности, в направлении двух ключевых позиций Армии обороны Арцаха азербайджанская сторона предприняла атаку, которая в результате упорных межпозиционных боев была остановлена частями АО. Противник бежал с большими потерями. Убегающий противник был заблокирован в одном из ущелий, армянские силы продолжили операцию по полному уничтожению последнего снайперским огнем. В том же направлении противник предпринял еще одну атаку, которая также в результате грамотных действий Армии обороны была своевременно пресечена. Наши части преследовали убегающего врага и уничтожили его. В настоящее время оперативно-тактическая обстановка на этом участке фронта полностью контролируется нашими частями.