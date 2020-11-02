Правительство представило в ЕСПЧ новые доказательства грубых нарушений Азербайджаном прав человека

Правительство Республики Армения в ЕСПЧ представило дополнительные доказательства грубых нарушений прав человека азербайджанскими войсками.

Об этом «Арменпресс» сообщили в представительстве Армении в ЕСПЧ.

Правительство вновь выразило готовность соблюдать соглашения о гуманитарном прекращении огня, достигнутые между сторонами в октябре с целью обмена военнопленными и телами погибших.

Учитывая опасность, угрожающую жизни военнопленных, правительство Республики Армения попросило Европейский суд применить в отношении правительства Азербайджана в качестве высокой договаривающейся стороны Конвенции следующие меры:

Согласно Конвенции 12 августа 1949 года, исходя из обязательств, предусмотренных третьей и четвертой Женевской конвенциями и всеми применимыми правилами международного гуманитарного права, воздерживаться:

А. От пыток, произвольных казней, унижающего отношения а также других запрещенных действий в отношении военнопленных и гражданских лиц, которые оказываются в подчинении азербайджанских сил.

Б. От глумления над телами погибших армянских военнослужащих