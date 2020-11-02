Вовлечение террористов в агрессию против Арцаха - угроза международной безопасности: Пашинян

Вовлечение наемников и террористов в агрессию, направленную против Арцаха является угрозой не только для Арцаха и Армении, но и для всей международной безопасности, и эта проблема должна стать предметом международного расследования. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Согласимся, что Азербайджан с населением 10 млн человек и с огромными нефтяными доходами после июля 2020 года понял, что он не в состоянии собственными силами решать проблемы своей безопасности и прибегнул к помощи тысяч наемников, всеобъемлющие доказательства этого у нас уже есть”, - подчеркнул премьер-министр Пашинян.

Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Президент Франции Макрон подтвердил, что он владеет серьезными доказательствами, что эти джихадисты связаны с террористической группировкой “Исламское государство”. Фактами вовлеченности наемников владеет и Россия. Об этом сообщил источник из Министерства обороны США. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что и Дамаск может подтвердить, что Турция из Сирии в Карабах отправила джихадистов.

Армия обороны Арцаха 30 октября и 1 ноября взяла в плен наемных террористов, которые в ходе допроса подробно рассказали о своей вербовке и перемещении из Сирии через гражданские аэропорты и на гражданских самолетах в Азербайджан.