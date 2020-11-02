Пресечены попытки продвижения ВС Азербайджана в направлении Шуши: пресс- секретарь АО Арцаха

Вооруженные силы Азербайджана вновь использовали против Арцаха практически весь имеющийся у них арсенал. Как передает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Арцаха Сурен Сарумян.

“Атакуя отдельные участки позиций Армии обороны, противник предпринял и попытки наступления. Все попытки продвинуться провалились. Эти колонны были обнаружены разведкой, по ним был открыт огонь, что остановило попытку противника продвинуться вперед. В основном они были в направлении Шуши, но в целом обстановка на всем фронте была напряженной. Кроме того, противник вновь попытался в районе Степанакерта применить БПЛА, но эти устройства были повреждены подразделениями ПВО Арцаха”, - сообщил Сурен Сарумян.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты, в том числе Степанакерт, Шуши, Мартуни и Мартакерт.

Анна Агаронян