Проект бюджета на 2021 год прогнозирует экономический рост на 4,8%

Согласно проекту государственного бюджета на 2021 год в Армении прогнозируется спад экономики на 6% в 2020 году и 4,8% рост в 2021 году. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил министр финансов Армении Атом Джанджугазян в ходе обсуждения законопроекта “О государственном бюджете Республики Армения на 2021 год” на совместных заседаниях постоянных комиссий НС.

“В представленном проекте прогнозируется спад экономического роста в 2020 году на 6%, а в 2021 году рост в 4,8%”, - сказал Джанджугазян.

Таким образом, ранее прогнозируемое снижение на 2,6% на 2020 год было пересмотрено до 6%. Очевидно, что эти показатели отличаются от закона, принятого НС в октябре. Не исключен пересмотр прогноза и на следующий год. Предполагается, что наряду с восстановлением спроса инфляция приблизится к нижней границе целевого показателя. Влияние пересмотра прогнозов внешнего спроса на экономический рост в 2020 году оценивается положительно в 0,9 процентного пункта, а на 2021 год - как отрицательное. По словам министра, это привело к оценке нейтрального влияния данного показателя на экономику Армении.

Касаясь показателей 2020 года, министр напомнил, что из-за воздействия эпидемии ВВП в первом полугодии упал на 5,7%. Основное негативное влияние было зарегистрировано в сфере услуг, а снижение спроса было связано с сокращением потребления и инвестиций.

С начала года в экономике наблюдались события, соответствующие оптимистичным ожиданиям конца прошлого года, с относительно высокими темпами роста, а с марта они резко замедлились из-за негативного экономического воздействия коронавируса. Самый глубокий экономический спад был зафиксирован в апреле, который несколько ослаб в мае из-за снятия или ослабления ограничений на определенные виды экономической деятельности. В июле экономический спад снова усилился, но в августе ослаб.

Анна Григорян