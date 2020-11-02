В качестве меры пресечения в отношении сирийского наемника избран арест

В качестве меры пресечения в отношении Мухраба Мохаммада аль-Шхера, гражданина Сирийской Арабской Республики, был принят арест. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает отдел информации и общественных связей Следственного комитета Армении.

В криминологическом управлении Следственного комитета Республики Армения продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту агрессивной войны, развязанной военно-политическим руководством Азербайджана по всему периметру линии соприкосновения Вооруженных сил Республики Арцаха, международного терроризма, серьезных нарушений норм международного гуманитарного права во время вооруженных столкновений, преступных приказов. В рамках уголовного дела следственная группа, состоящая из служащих Следственного комитета Республики Армения и следственного департамента Службы национальной безопасности Республики Армения, осуществляет крупномасштабные следственные и другие процессуальные действия.

Орган, осуществляющий производство, принял решение о привлечении Мухраба Мухаммада аль- Шхера в качестве обвиняемого по статье 389 (международный терроризм), пункту 1 части 1 статьи 34-390, пункту 1 части 3 (серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) и части 3 статьи 395 (наемничество) УК Республики Армения. 2 ноября 2020 года в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.