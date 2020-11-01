Существенных позиционных изменений по всем направлениям фронта в течение дня не произошло

С утра 1 ноября подразделения вооруженных сил Азербайджана и террористические группировки проводят наступательные операции на различных направлениях линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 1 ноября заявил представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

«Атаки были в основном небольшими группами, в основном локальные атаки, кое-где применялась артиллерия, кое-где - воздушные ударные средства.

По сути, несмотря на определенные военные действия, существенных позиционных изменений по всем направлениям в течение дня не произошло», - сказал Ованнисян.

Он отметил, что в настоящий момент боевые действия продолжаются.