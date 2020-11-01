В Арцахе армянские силы уничтожили отряд ВС Азербайджана и конфисковали машину его командира. Как передает Арменпресс, об этом сообщает banak.info, который разместил соответствующее видео в интернете.

«После разгрома врага армянские силы конфисковали командирскую машину азербайджанской стороны», - говорится в пояснении к видео.