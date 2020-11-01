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Посольство РФ опровергло «сведения» о гибели двух российских пограничников

Посольство РФ опровергло «сведения» о гибели двух российских пограничников

Пресс-служба посольства России в Армении опровергла «сведения» о гибели двух российских пограничников. Как сообщает Арменпресс, в заявлении посольства говорится:

“В связи с обращениями представителей средств массовой информации с просьбой прокомментировать появившиеся сразу в нескольких источниках «сведения» о гибели двух российских пограничников сообщаем.

Это не соответствует действительности. Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам”.


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