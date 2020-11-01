Ударный беспилотник ВС Азербайджана нанес удар по пожарной машине Госслужбы ЧС Арцаха по Аскеранскому району. Как сообщает Арменпресс, пострадавших, к счастью, нет.

«Спасатели доставляли питьевую воду мирным жителям в гуманитарных целях. Ракета БПЛА врезалась прямо в пожарную машину, которая загорелась. К счастью, экипаж не пострадал», - заявили в службе, добавив, что с первых дней войны враг нацеливается на спасателей и сотрудников гуманитарных миссий.