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Ударный беспилотник ВС Азербайджана нанес удар по пожарной машине Госслужбы ЧС Арцаха

Ударный беспилотник ВС Азербайджана нанес удар по пожарной машине Госслужбы ЧС Арцаха

Ударный беспилотник ВС Азербайджана нанес удар по пожарной машине Госслужбы ЧС Арцаха по Аскеранскому району. Как сообщает Арменпресс, пострадавших, к счастью, нет. 

«Спасатели доставляли питьевую воду мирным жителям в гуманитарных целях. Ракета БПЛА врезалась прямо в пожарную машину, которая загорелась. К счастью, экипаж не пострадал», - заявили в службе, добавив, что с первых дней войны враг нацеливается на спасателей и сотрудников гуманитарных миссий.


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