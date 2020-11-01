ПВО Армии обороны Арцаха уничтожила БПЛА противника под Степанакертом
Чуть раньше еще один ударный беспилотник противника был сбит силами ПВО Армии обороны Арцаха недалеко от Степанакерта.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница Армии обороны в Facebook.
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