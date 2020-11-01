Ударом Азербайджана повреждена стена иранской мечети Гохар Ага в Шуши

Стена иранской мечети «Гохар Ага» в Шуши была повреждена в результате удара азербайджанских вооруженных сил установками ГРАД и СМЕРЧ.

Арменпресс уточнил информацию в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

В ГСЧС Арцаха сообщили, что удар была целенаправленный, но серьезного ущерба не нанес, снаряд упал у стены мечети, повреждена часть стены. В ГСЧС сообщили, что 1 ноября в направлении Шуши было много обстрелов.

В дополнение к вышесказанному, в официальном заявлении ГСЧС говорится, что в течение дня 1 ноября Азербайджан продолжал держать под обстрелом мирные населенные пункты Арцаха. Села, прилегающие к городу Мартуни, подверглись авиаударам. Пострадавших нет, размер ущерба в результате разрушения определяется. Во второй половине дня силы противника обстреляли город Шуши ракетами, в основном с установок ГРАД и СМЕРЧ. В Мартакерте также использовалась военная авиация. Город снова подвергся бомбардировке. Здесь среди мирного населения нет пострадавших. Взрывы были слышны и в Степанакерте. Здесь тоже пострадавших нет. За сутки в столице сигнал воздушной тревоги прозвучал всего 7 раз», - отмечают в службе ЧС.

8 октября Вооруженные силы Азербайджана дважды обстреляли ракетами церковь Казанчецоц в Шуши. Таким образом, Азербайджан показывает, что для него культурные и религиозные ценности - ничто, он продолжает свою политику геноцида, постоянно нанося удары по гражданской инфраструктуре и объектам.

Анна Григорян