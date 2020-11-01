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COVID-19: в Армении подтвержден 2441 новый случай. 510 граждан выздоровели

COVID-19: в Армении подтвержден 2441 новый случай. 510 граждан выздоровели

По состоянию на 1 ноября в Армении подтверждено 92 254 случая заболевания коронавирусом, из них 55 827 человек вылечены.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время лечение от коронавируса проходит 34 691 пациент. За последние 24 часа было проведено 5392 теста, всего - 407980 тестов. Таким образом, подтвержден 2441 новый случай заболевания коронавирусом, 510 вылеченных.

Всего сообщалось о 1363 случаях смерти от коронавируса (+ 22). Сообщалось о шести случаях смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила из-за другого заболевания. Всего таких случаев 373.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00  11 сентября по 11 января 2021г. включительно.   

 

Лилит Демурян


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