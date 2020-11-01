Азербайджан применил военную авиацию при бомбежке Мартуни в Арцахе — есть разрушения
10:14, 1 Ноябрь, 2020
Ночь на 1 ноября была неспокойной в Мартуни и соседних селах. При бомбежке города использовалась военная авиация. В результате есть много разрушений.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.
"Зверства врага в направлении Мартуни возобновились на рассвете. Ночью обстреливались села верхнего подрайона Аскеран. Противник открыл огонь по общинам Аветараноц и Сгнек установками ГРАД и СМЕРЧ. Жертв среди мирного населения нет. Размер материального ущерба уточняется», - сказали в ГСЧС Арцаха.
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