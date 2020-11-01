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Азербайджан применил военную авиацию при  бомбежке Мартуни в Арцахе —  есть разрушения  

Азербайджан применил военную авиацию при  бомбежке Мартуни в Арцахе —  есть разрушения  

Ночь на 1 ноября была неспокойной в Мартуни и соседних селах. При бомбежке города использовалась военная авиация. В результате есть много разрушений.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

"Зверства врага в направлении Мартуни возобновились на рассвете. Ночью обстреливались села верхнего подрайона Аскеран. Противник открыл огонь по общинам Аветараноц и Сгнек установками ГРАД и СМЕРЧ. Жертв среди мирного населения нет. Размер материального ущерба уточняется», - сказали в ГСЧС Арцаха.


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