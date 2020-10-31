Армянская сторона добилась определенных успехов на южном и юго-восточном направлениях фронта

В широкомасштабной войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, армянской стороне удалось добиться определенных успехов на южном и юго-восточном направлениях фронта. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 31 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В отдельных локальных боях на южном и юго-восточном направлениях наши Вооруженные силы смогли отбить определенные позиции у врага и обеспечить определенный прогресс», - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян отметил, что рано утром Азербайджан начал наступательные операции практически по всему фронту.

«Интенсивность боевых действий была не очень высокой, но на некоторых участках велись интенсивные наступательные операции. В частности, перебросив большое количество тыловых сил на одну или две позиции на центральном направлении, применив артиллерию, одновременно обстреляв город Мартуни, вооруженным силам Азербайджана удалось добиться определенного прогресса, некоторых позиционных изменений», - сказал представитель Минобороны.

На данный момент бои продолжаются, но они не имеют большой интенсивности.